Bolani uit Afghanistan

Benodigdheden

(4-6 personen)

500 g tarwebloem

1 el gist

6 grote aardappels

2 kleine prei

1 tl zout

anijs

rozemarijn

volle yoghurt

gedroogde munt

ketchup

Stappenplan

1. Doe de bloem en de gist in een kom en voeg beetje bij beetje 250 ml lauwwarm water toe. Kneed het deeg en laat 2 uur rijzen.

2. Kook de aardappels in de schil. Verwijder de schil en prak de aardappels. Snij de prei in reepjes en dan in blokjes. Meng de aardappels en de prei met zout en de kruiden in een grote kom.

3. Strooi wat bloem op een snijplank. Maak van het deeg bolletjes van ± 3 tot 4 cm. Rol ze uit met een deegroller en doe 3 eetlepels vulling op een helft. Vouw dubbel en maak dicht aan de randen.

4. Doe een beetje olie in de pan. Bak de bolani aan beide kanten bruin. Serveer met yoghurt met gedroogde munt of ketchup.

BEREIDING 30 minuten + 2 uur rijzen

WERELDS ETEN

Alle recepten komen uit het kookboek Spicy. De West-Kruiskade kookt

(Trichis Publishing, ISBN 978 94 90608 63 dat voor € 19,90 te koop is.