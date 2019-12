Peuter gedood bij aanslag op politicus Kiev

De vader van de jongen bleef bij de schietpartij ongedeerd. Het gaat volgens persbureau Reuters om Vyacheslav Sobolev, een restauranteigenaar en regionale politicus uit de partij van de vorige president Petro Porosjenko.

„Nadat hij een schotwond had opgelopen, overleed de jongen in een ambulance op weg naar het ziekenhuis”, laat het ministerie van Binnenlandse Zaken weten. Zijn identiteit is niet officieel bekendgemaakt, maar Reuters weet zeker dat het om Sobolevs zoontje gaat.

Verdachten

De schietpartij gebeurde bij een Italiaans restaurant van Sobolev. De zakenman komt uit Donetsk, waar pro-Russische rebellen een eigen staat hebben uitgeroepen. Sobolev werkte eerder als directeur voor het Oekraïense staatsbedrijf Naftogaz.

De reflectie van een politieagent in een autoruit van Sobolev. Ⓒ REUTERS

De politie heeft enkele verdachten aangehouden. Die worden nog verhoord. Welke achtergrond zij hebben, is niet bekend.

Autobommen

In Kiev is het inmiddels schering en inslag dat politici, journalisten, bekende critici of zakenlui worden gedood door bijvoorbeeld autobommen of schietpartijen. Zeker sinds het geweld in het oosten van het land vinden ook in de hoofdstad regelmatig mensen de dood op straat.