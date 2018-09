Strawberry cheesecake

Nodig voor 6 personen:

40 gr halvarine

10 biscuitjes

½ biologische citroen

200 gr light-roomkaas

150 gr magere kwark

2 eetl light-room

3 eieren

30 gr allesbinder

60 gr suiker

1 theel citroensap

75 gr aardbeien

Bereiding:

Dit recept is dus van het Diabetesfonds. Van Elise van Rooij. Eerst Elise aan het woord: “Onweerstaanbaar, cheesecake… Maar in de normale uitvoering lood-en-loodzwaar. Zeker als afsluiting van een maaltijd. Daarom laten we hier een lichtere variant zien! Vet een muffinvorm in met olie. Verkruimel 10 biscuitjes. Kneed er 40 g halvarine (40% vet) door. Druk het mengsel in de vorm en bak ongeveer 5 minuten in de oven op 180°C. Rasp de schil van een halve biologische citroen en knijp hem uit. Meng 200 g light-roomkaas met 150 gram magere kwark, 2 eetlepels light-room (tot 8% vet), 3 eieren, 30 g allesbinder, 60 g suiker (of vervang deels door zoetstof), een flinke theelepel citroensap en 1 mespunt citroenschil. Verdeel driekwart van het kwarkmengsel over de muffinvorm. Pureer 75 g aardbeien, kan prima uit het vriesschap, en verdeel over de vorm. Schep daar de rest van het kwarkmengsel op. Bak 30-35 minuten in de oven op 180°C. Laat 5 minuten rusten in de oven met de deur open. Daarna afkoelen en serveren. Bekijk ook andere feestelijke recepten op www.diabetesfonds.nl/kerst.”

Morgen weer een recept van mij met commentaar van Elise, zo krijgen we het beste van twee werelden, hopen we dan. Mijn opmerking? Ik geloof niet in halva… en ik denk dat goeie bio-volvetten zo slecht nog niet zijn. Maar dan wel minder eten. Nog een opmerking: koop geen verse aardbeien in december. Dat klopt gewoon niet. Diepvries, prima.

