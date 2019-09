Arts ontslagen van rechtsvervolging, euthanasie demente vrouw zorgvuldig

De uitspraak van de rechtbank moest andere artsen meer helderheid geven over de vraag wat er wel en niet is toegestaan bij mensen die wilsonbekwaam zijn geworden, maar toen ze nog helder van geest waren schriftelijk vastlegden dat ze onder bepaalde omstandigheden niet meer verder willen leven.

Het OM gaat zich beraden op een hoger beroep. „Het is duidelijk dat wij anders denken dan de rechtbank over de onderzoeksnorm: de noodzaak om bij de patiënt te verifiëren wat de actuele wens is.”

’Uit geestelijke gevangenis ontsnapt’

Dat de arts in de rechtbank is beland, vonden de nabestaanden van de vrouw vreselijk, zo gaven zij eerder te kennen. De officier las tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak een schriftelijke verklaring voor van de dochter, die schreef de arts dankbaar te zijn, en zelf geen enkele twijfel te hebben gehad over de wens van haar moeder. „Lieve mam, ik mis je elke dag. Maar ik ben zo blij dat je uit die geestelijke gevangenis bent ontsnapt.”

Officier van justitie Thijs Berger eiste tijdens de eerdere zitting geen oplegging van straf, maar gaf wel aan dat de arts duidelijk de zorgvuldigheidsnorm overschreed. Ze had na de opname van de vrouw in het verpleeghuis moeten proberen om het gesprek aan te gaan met de vrouw, om te onderzoeken of ze nog steeds achter haar wilsverklaring uit 2012 stond, aldus de openbaar aanklager. Volgens de arts was dat onmogelijk. „Ze was diep dement, beschikte niet meer over haar cognitieve functies en leed aan geheugenverlies.”

