Gesmoorde zuurkool

Nodig:

4 slagerskarbonades

500 gr zuurkool (uitgeknepen)

1 eetl mosterd of mosterdpoeder

2 tenen knoflook, gehakt

1 grote ui, gesnipperd

1 eetl rozemarijn

200 ml appelsap

Bereiding:

Als alles goed is dan loop ik lekker in Estland rond. Gewoon even een weekeindje weg. Vrienden hebben al houten keukengerei besteld, dat schijnt daar mooi te zijn. En ik heb al gekeken wat men daar zoal eet. Veel van heel oudsher Duitse keuken. En zuurkool schijnt groot te zijn daar. Maar echte Estse recepten heb ik nog niet kunnen vinden, komt volgende week wel, ok? Dan maar een eigen zuurkool?

Pst, ga eens naar de slager en vraag slagerskarbonade. 4 mooie dikke. Dat is niet de duurste karbonade, dat is de allerlekkerste. Oh, en een onsje meer, dan eet je desnoods morgen maar géén vlees. Dan smeer je de karbonades in met mosterd, of mosterdpoeder en een beetje zout en bakt de mooi bruin in een klein beetje boter. Haal ze even uit de pan en doe daar wat meer boter in. Nu knoflook, ui, rozemarijn en de zuurkool erbij. Goed omscheppen en minstens 4 minuten echt bakken. Dan giet je de appelsap bij de zuurkool, breng aan de kook. Leg de karbonades er op, heel laag vuur, en laat alles in een half uur lekker gaar worden. Beetje puree er naast. Dat stamp je niet door elkaar.

