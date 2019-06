Groningen krijgt ’linkse liberaal’ als burgemeester

GRONINGEN - Koen Schuiling (60) is de nieuwe burgemeester van de gemeente Groningen. Schuiling volgt de huidige burgemeester Peter den Oudsten op, die later dit jaar afscheid neemt van de Martinistad. De vertrouwenscommissie omschrijft Schuiling (VVD) als ‘iemand met veel ervaring in het openbaar bestuur’. Schuiling volgt een lange reeks PvdA’ers op in het voormalige rode bolwerk, nu een gemeente waarin GroenLinks de laatste gemeentelijke verkiezingen dik won. Sinds 1951 was de burgemeester steevast een sociaaldemocraat.