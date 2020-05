Hoekstra: rekening corona mag niet naar ’gewone man’

Het kabinet pompt momenteel miljarden euro’s in de Nederlandse economie die hard wordt geraakt door de coronacrisis. Het moet voor baanbehoud zorgen. Het prijskaartje voor deze steunpakketten loopt dit jaar naar verwachting op tot meer dan 100 miljard euro, een astronomisch bedrag.

De CDA-bewindsman Hoekstra zou het verstandig vinden als het financiële gat dat hierdoor wordt geslagen pas op termijn wordt hersteld. „Wat duidelijk is, is dat de overheidsfinanciën een hele forse klap krijgen. Essentieel is dat je daar - uitgesmeerd over een langere periode - ook weer wat aan doet.”

Niet wéér lastenverhoging

Het op orde brengen van de overheidsfinanciën kan op verschillende manieren. Hoekstra wil in ieder geval niet tijdens de coronacrisis bezuinigen, of de lasten verhogen, laat hij weten. Liever zet hij in op economische groei, die uiteindelijk weer moet gaan ontluiken. De CDA-kroonprins verwacht dat economische groei de krater in de schatkist zelfs volledig kan dichten. „Op termijn zeker.”