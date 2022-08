Eerste gedupeerden Schiphol uitbetaald

In alle chaos op de luchthaven met urenlange rijen door personeelstekort bij de security misten veel mensen de afgelopen maanden hun vluchten. Enkele weken geleden kondigde Schiphol aan dat mensen die op eigen houtje (dus niet via touroperators) tickets hadden geboekt, een claim konden indienen.

Daarbij ging het niet alleen om de kosten voor omboeken, maar bijvoorbeeld ook om extra kosten voor vervoer van en naar de luchthaven, extra kosten voor hotels, of andere kosten die bij de reis hoorden.

Carsouw lichtte toe dat er gemiddeld 200 claims per dag binnenkomen en dat de teller nu op 2600 staat. ,,De eerste tien daarvan zijn inmiddels goedgekeurd en uitbetaald”, vertelde hij. Dat geld zou bij de gedupeerden vandaag op de rekening moeten staan.

Bonnetjes

Schiphol kampt al tijden met een tekort bij met name de beveiliging. Dat probleem is nog altijd niet opgelost. De claims worden opgepakt door een speciale afdeling die daarvoor is opgezet. Die moet alle bonnetjes beoordelen.

Mensen die door recente verstoringen hun vlucht misten, vallen buiten de claimmogelijkheid. Die loopt tot 11 augustus. Schiphol bekijkt of die wordt verlengd.

