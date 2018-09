Zomaar de oudheid proeven

Ingrediënten:

12 oesters, groot

250 gr spinazie

2 eieren, gekookt

2 sneetjes oud witbrood zonder korst, in kruimels

4 takjes peterselie

30 gram boter

grof zout voor presentatie

Vandaag weer zoiets geks. Ik ga oesters met wijn proeven. In het Rijksmuseum. Directeur Wim Pijbes zoekt er naar historisch verantwoorde proeverijen. Zo bedachten we al jenever met Hollandse Nieuwe en de lekkerste Oranje Bitter en nu vandaag wordt het Oesters met Rijnwijn, nou, ja, mooie Duitse wijnen. Per slot van rekening zie je op heel veel oude schilderijen een overdaad aan heerlijke oesters daarnaast van de mooie groene roemers (schijnt van het woord Romein af te komen) die voor de Rijnwijn waren. Het waren ook Duitse glazen, meestal.

Voorbereiding

Heb je van die gasten thuis die geen rauwe oesters lusten, maak het dan zo. Meng de geprakte eieren met het broodkruim en de peterselie. Open de oesters, neem de oesters uit de schelp en laat ze in een zeef uitlekken. Spoel de schelpen schoon. Verdeel een laagje zeezout over twee borden en zet de schelpen erin vast. Verwarm ondertussen de grill voor op de hoogste stand. Was de spinazie even en laat in aanhangend water even slinken. Druk het vocht er uit. Voorverwarm intussen de borden met de schelpen 2 minuten onder de grill. Verdeel de spinazie in de schelpen en leg de oesters op de spinazie. Verdeel over elke oester wat kruimmengsel met daarop een stukje boter. Zet de oesters daarna nog ongeveer 5 minuten onder de hete grill zodat de boter smelt en het kruim kleurt. Draai voor het serveren nog even met de verse peper. Neem er een strakke Moezelwijn bij. Die bestaan.

Meer recepten vind je op onze pagina Eten en genieten