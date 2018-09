Indiase viscurry

Benodigdheden

500 g ASC gecertificeerde tilapiafilet

125 g cocktailgarnalen

2 eetl olie

1 volle eetlepel currypasta (groene)

2 tenen knoflook, fijngehakt

2 uien, grof gesnipperd

2 kruimige aardappelen, geschild en in blokjes

2 tomaten, in stukjes

200 ml visbouillon

200 ml kokosmelk

200 gr diepvries doperwten

Als je eenmaal de benodigdheden in huis hebt gehaald en je klaar bent om lekker te kokerellen, kun je beginnen met het voorbereiden van de curry.

Stappenplan

Verhit de olie in een hapjespan en fruit de currypasta met de knoflook en ui zachtjes aan. Bak de aardappelblokjes en tomaat 2-3 minuten zachtjes mee. Schenk de bouillon en kokosmelk erbij en laat het geheel 10-15 minuten zachtjes sudderen tot de saus iets dikker wordt.

Schep de doperwten door de curry. Snijd de tilapia in stukken en leg ze met de garnalen in de curry. Verwarm de curry nog 5 minuten tot de vis gaar is. Lekker met basmatirijst en een komkommersalade.

