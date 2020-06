25-jarige verdachte vlucht tijdens rechtszaak: ’Even iets uit m’n auto halen’

De man uit Bovenkarspel moest zich verantwoorden voor zeventien babbeltrucs. In augustus tot en met oktober 2019 beroofde hij bejaarden in Noord-Holland door zich voor te doen als bijvoorbeeld een medewerker van een gasbedrijf, zo weet het Noordhollands Dablad. De ouderen moesten met hun oor tegen de radiator zitten om te luisteren, terwijl B.V. ondertussen het huis leegroofde. Daarna belde hij of zijn vriendin, vermoedelijk zijn medeplichtige, de slachtoffers op om hun pincodes te ontfutselen door zich voor te doen als bankmedewerkers.

„Ik zat toen in een donkere periode van mijn leven. Mijn zwager lag op sterven en ik wilde helpen zijn dure medicijnen te kopen. Het was vies van mij. Ik heb er spijt van, maar ik kan het niet terugdraaien”, aldus V.

Maar de spijt was blijkbaar niet zo groot, want tijdens de rechtszaak zat de man onderuit gezakt te gapen en met zijn telefoon te spelen. Tijdens een korte schorsing liet de man aan zijn advocaat weten dat hij even iets uit zijn auto zou halen. Vervolgens ging hij er in de auto vandoor, terwijl hij niet over een rijbewijs beschikt nadat hij in april vier keer was aangehouden wegens te hard rijden en rijden zonder rijbewijs. Volgens zijn advocaat was er „plots iets met zijn vader.”

Er is 4,5 jaar celstraf tegen de man geëist. De uitspraak volgt 25 juni.