Aboutaleb gelast gesprek over Feyenoord City af om intimidatie

„In de afgelopen weken zijn er, in aanloop naar het proces van Feyenoord City, verschillende betrokkenen bedreigd en geïntimideerd. Dit is ontoelaatbaar”, aldus burgemeester Ahmed Aboutaleb. Hoewel er alles aan is gedaan om het democratisch proces op het Stadhuis zo veilig mogelijk te laten verlopen, voelt niet iedere betrokkene zich vrij om zich uit te spreken over besluitvorming over Feyenoord City, meldt de gemeente.

Dit weekend trok een aantal aanhangers van de Rotterdamse voetbalclub op intimiderende wijze langs meerdere voorstanders van Feyenoord City, het nieuwe stadioncomplex dat ook de thuishaven moet worden van Feyenoord. In zwart gekleed belden zij bij hen aan om hun onvrede over de plannen te laten blijken. Een van de slachtoffers van de intimidaties was architect Ard Buijsen, die nu niet meer bij het project is betrokken is, maar in het begin wel. De Rotterdamse politie wachtte eerder deze week nog op een formele aangifte van bedreiging.

Aboutaleb geeft aan dat de driehoek bestaande uit burgemeester, politiechef en hoofdofficier van Justitie „vastbesloten is om stevig op te treden om zo het democratisch proces doorgang te laten vinden.” Hij overlegt met het presidium van de gemeenteraad hoe het de komende weken verder gaat met de besluitvorming rond Feyenoord City.