Risotto met garnaaltjes en krokant spek

Ingredienten:

300 g risottorijst

900 ml groentebouillon (zoutarm)

6 teentjes knoflook, in stukjes

4 plakjes dun gesneden spek

300 g Noorse garnaaltjes

250 g cherrytomaatjes

1 bos bosui

verse basilicum

2 el pijnboompitjes

1 kropsla

1 komkommer, in plakjes

1. Bak de knoflook aan in een scheutje olie.

2. Voeg daarna de risottorijst toe en bak enkele minuten mee totdat alle korrels glazig zijn.

3. Risotto maken doet u door de groentebouillon beetje bij beetje toe te voegen op middelmatig vuur. Zodra de eerste soeplepel met bouillon bijna is verdampt, doet u de volgende erbij. Het is een kwestie van elke minuut roeren.

4. Als alle bouillon op is, is de risotto gaar. Beetgaar is perfect.

5. Bak de plakjes spek krokant in de oven op een bakplaat met bakpapier. Smelt het vet eruit op een temperatuur van 140 °C en bak het spek in ± 15 minuten krokant.

6. Verwarm de tomaatjes en de gesneden bosui kort mee.

7. Rooster de garnaaltjes kort in een koekenpan in een drupje olijfolie.

8. Garneer de risotto royaal met basilicumblaadjes, de gebakken garnaaltjes, geroosterde pijnboompitjes en het spek. 9. Serveer met een salade van kropsla en komkommer.

BEREIDINGSTIJD 30 minuten

LEKKER IN JE VEL Alle recepten komen uit Het gezonde lifestyle dieet van Mathijs Vrieze (HaMa Publishing, ISBN 978 9081861441). Nu te koop via VROUW.nl/boeken voor € 18,95.

RECEPTEN MATHIJS VRIEZE FOTOGRAFIE STUDIO VOORHUIS, ANTHONY LOHMAN