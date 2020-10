Falende pelletkachel zet appartementen in de kou

Raymon baalt van de falende centrale pelletkachel die ervoor zorgt dat het steenkoud is in zijn nieuwe Hilversumse appartement Ⓒ STUDIO KASTERMANS ALEXANDER MARKS

HILVERSUM - Een dolblije Raymond Keijsper ging meteen aan de slag toen hij de beschikking kreeg over een driekamerappartement van de Alliantie aan de Verschurestraat in Hilversum. Helaas was de blijdschap van korte duur. „De pelletkachel werkte niet, en sindsdien zitten wij in de kou.”