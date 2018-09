Chocolade-sinaasappelcake

Ingrediënten:

(Voor 2 cakes)

Voor het beslag:

2 sinaasappelen

280 g suiker

4 eieren

100 g slagroom, verwarmd

220 g bloem, gezeefd

6 g bakpoeder

70 g boter, gesmolten

70 g pure chocoladeballetjes

handvol gekonfijte sinaasappelschilletjes voor de garnering

Voor de siroop:

100 g water

sap van 2 sinaasappelen

100 g suiker

1. Was de sinaasappelen voor het beslag. Rasp de schil van de sinaasappelen boven de suiker om de smaak te behouden.

2. Klop de eieren en de suiker schuimig in een kom tot de massa wit begint te worden.

3. Voeg de verwarmde slagroom toe. Werk daarna de gezeefde bloem en het bakpoeder door de massa. Voeg als laatste de gesmolten boter en de chocoladeballetjes toe (hou er een paar achter voor de garnering). Het beslag moet mooi glad en glanzend zijn.

4. Bekleed een cakeblik met vetvrij papier. Giet het beslag in het blik en bestrooi met de achtergehouden chocoladeballetjes. Zet 5 minuten in een op 200 °C voorverwarmde oven.

5. Maak met een mes een inkeping in de bovenkant van de cake en laat hem in 35 minuten in de oven op 155 °C gaar worden.

6. Controleer of de cake gaar is door een metalen satéprikker in het midden van de cake te steken; als die er schoon uit komt, is de cake gaar. Stort de cake uit het blik en laat afkoelen.

7. Maak de siroop door het water, het sinaasappelsap en de suiker aan de kook te brengen. Bestrijk de cake aan alle kanten met siroop of drenk heel kort in de koude siroop.

8. Maak de cake af door de achtergehouden chocoladeballetjes en de gekonfijte sinaasappelreepjes eroverheen te draperen.

BEREIDINGSTIJD 15 minuten + 40 minuten in de oven

