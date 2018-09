Couscous met merguez en mosterdblad

Ingrediënten:

300 g mosterdblad

45 g rozijnen

30 g bladpeterselie, grof gehakt

20 g amandelschaafsel

1 grote knoflookteen, grof gehakt

3,5 eetlepel extra vergine olijfolie

250 g grote couscous

450 ml groente- of kippenbouillon

285 merguez worstjes

90 g fijngesnipperde ui

1 g verse munt

versgemalen zwarte peper

1. Snij het mosterdblad in dunne reepjes. Was ze en doe ze met aanhangend vocht in een kom.

2. Week de rozijnen ±15 minuten in heet water en giet af. Hak de rozijnen met de peterselie, amandelen en knoflook fijn. Doe alles in een klein kommetje en zet opzij.

3. Verhit in een grote pan 1 el olie op matig vuur. Voeg de couscous en een snuf zout toe en bak in ± 5 minuten goudbruin. Doe de bouillon erbij en breng aan de kook.

4. Zet het vuur laag, dek de pan af en laat 10 minuten koken tot het vocht is geabsorbeerd en de couscous zacht is. Voeg eventueel meer vocht toe als de couscous te droog is.

5. Spreid de couscous uit op een bakplaat en laat afkoelen.

6. Verhit een koekenpan met antiaanbaklaag en bak hierin de worstjes gaar. Leg ze apart. Giet het bakvocht weg. Zet de pan weer op het vuur en verhit 1,5 el olie. Bak hierin de ui met flink wat zout en peper. Zet het vuur laag en stoof ± 10 minuten tot de ui zacht en zoet is. Doe de olie en ui bij de couscous.

7. Zet de pan opnieuw op het vuur en doe de rest van de olie erbij. Bak het mosterdblad, zet het vuur lager en stoof 8 à 10 minuten tot het blad zacht is.

8. Doe het rozijnenmengsel erbij met zout en peper. Stoof al roerend nog eens 2 minuten.

9. Schep de salade op een groot bord en laat afkoelen.

10. Doe de couscous in een grote kom, snij de worstjes in plakjes en leg ze erbij. Voeg de afgekoelde groente en munt toe en meng alles door elkaar.

BEREIDING 30 minuten

Lekker fris

Alle recepten komen uit Salade (Uitgeverij Becht, ISBN 978 90 230 1963 1). Nu te koop via www.vrouw.nl/boeken voor € 16,95.

