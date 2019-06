’Pardonregelingen asielzoekers werken averechts’

Dat concludeert de onderzoekscommissie Van Zwol die in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoek deed naar lange asielprocedures. „Gebruik van discretionaire bevoegdheden na afloop van procedures en rechterlijke uitspraken, en pardonachtige regelingen werken averechts op vertrekbereidheid”, merken onderzoekers op. „Dit soort procedures en regelingen voeden de hoop die mensen hebben om toch te mogen blijven.”

Er werd door de Tweede Kamer al lang uitgekeken naar het rapport van de commissie Van Zwol. Het advies over pardonregelingen komt enkele maanden nadat de coalitie juist een draai maakte door wél voor een pardonregeling te kiezen. Daardoor worden 1070 aanvragen opnieuw beoordeeld, terwijl de rechter eerder deze aanvragen nog afwees.

De commissie vindt bovendien dat politieke zeggenschap over asielzaken een ’onwenselijke ongelijkheid creëert’. Dat gebeurt volgens onderzoekers vaak onder druk van de media. Zo werd er in het geval van uitgeprocedeerde kinderen Lili en Howick in de media flink druk uitgeoefend op toenmalig staatssecretaris Harbers, waarna hij plotseling besloot dat ze mochten blijven. ,,Er lijkt behoefte te zijn aan een meer structurele benadering van uitzonderlijke en vaak schrijnende situaties’’, aldus commissieleden.