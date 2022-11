Kremlin kondigt ontmoeting met invloedrijke soldatenmoeders aan

„De president houdt regelmatig dit soort ontmoetingen, die niet allemaal openbaar zijn”, aldus Peskov. Of de ontmoeting met de soldatenmoeders openbaar zal zijn, is nog niet duidelijk.

Poetin is sinds de aankondiging van de terugtrekking uit Cherson op 9 november weinig in het openbaar gezien. De bekendmaking van de pijnlijke terugtrekking uit de geannexeerde regio liet hij over aan hoge militairen en defensieminister Shoigu. De oproep tot mobilisatie leidde eerder tot het nodige protest tot in de verre uithoeken van Rusland.

Op 7 november bracht Poetin nog een werkbezoek aan de Tver-regio. Toen liet hij al doorschemeren dat er een ontmoeting met soldatenmoeders zou komen. Volgens het Kremlin en het Russische staatspersbureau was dat het laatste officiële optreden van Poetin. Op 18 november was Poetin aanwezig bij een niet-openbaar overleg met de Russische Veiligheidsraad. Dinsdag had hij een ontmoeting met de Cubaanse president in Moskou in het Kremlin, waar Russische staatsmedia over berichten.

De Vereniging van de Comités van Soldatenmoeders van Rusland is één van de maatschappelijke krachten die Poetin moet vrezen. De moeders dwongen het Kremlin al twee keer tot een pijnlijke aftocht in een slepende en gruwelijke oorlog.