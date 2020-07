Vakantieweer-update: wisselvallig in Nederland, warm in Zuid-Europa

Zeker in het weekend komt het op veel plaatsen tot regen- en onweersbuien en ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Tijdens het weekend is het van Bretagne tot en met het zuiden van Scandinavië ronduit wisselvallig met regen- en onweersbuien. Ondanks de wisselvalligheid is de temperatuur normaal voor deze tijd van het jaar met waarden van 20-25 graden, meldt Weeronline.

Duitsland

Zondag is het in Duitsland erg wisselvallig en alleen Beieren lijkt de dans deels te ontspringen. Hetzelfde geldt voor Frankrijk. In het noordwesten is het wisselvallig, maar ten zuiden van Dijon is het overwegend droog met flink wat zon en maxima van 28-30 graden. Wie op zoek is naar warm en zonnig weer kan dus het beste richting het zuiden reizen.

Na het weekend neemt de kans op neerslag in onze streken iets af, maar volledig droog wordt het niet. Voor de tweede helft van komende week laat de verwachting warmer, zonniger en droger weer zien.

Alpen

In de Alpenlanden schijnt de zon regelmatig en komen stapelwolken tot ontwikkeling, die in de middag kunnen uitgroeien tot fikse regen- en onweersbuien. De meeste buien zijn weggelegd voor Oostenrijk.

In Beieren en in grote delen van Zwitserland komt het wel tot enkele buien, maar krijgt de zon meer ruimte en blijft het vaker droog. In München, Bazel en Genève is het dan ook aangenaam vakantieweer met zonnige perioden en circa 25-28 graden.

Italië

Ook het noorden van Italië en delen van Kroatië krijgen de komende dagen met buien te maken, maar daar verdwijnt de wisselvalligheid na het weekend. In de Alpen blijft het ook na het weekend nog wisselvallig met dagelijks kans op enkele buien. Ondanks de wisselvalligheid is het zeker niet koud en de temperatuur komt op veel plaatsen ruim boven 25 graden.

Spanje en Portugal

De komende tijd hebben de landen rond de Middellandse Zee te maken met standvastig zomerweer. De zon maakt overuren en op veel plaatsen komt de temperatuur overdag ruim boven 30 graden. In het binnenland van Portugal, maar zeker in Spanje gaan de maxima in de middag richting de 40 graden. In Andalusië is het snikheet met temperaturen van 41 graden in Córdoba.

In de kustgebieden is het een stuk aangenamer door de verfrissende wind van zee. Op veel plaatsen langs de Spaanse, Franse en Italiaanse kust van de Middellandse Zee wordt het 30-33 graden. Aan de Portugese kust is het een paar graden koeler met maxima van 25-30 graden.

Griekenland

In de Egeïsche Zee steekt dagelijks een stevige noordenwind op en zeker in de heuvels en bergen kan de wind soms flink doorblazen. Op de Griekse eilanden komt de temperatuur daardoor uit op 30-33 graden. Op het vasteland is de wind minder van betekenis en daar is het ook een stuk heter met maxima van 34 à 35 graden. Komende week stijgt de temperatuur in Athene zelfs richting 37 graden.

Insmeren

Goed insmeren met zonnebrand is zeker aan te raden. De zonkracht is namelijk zeer hoog, waardoor een onbeschermde huid binnen 10 minuten al kan verbranden.