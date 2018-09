Champignon-kruiden-zomerfeest

Nodig:

750 gr champignons en andere paddenstoelen

scheut olijfolie

1 blokje goede groentebouillon

3 eetl oreganobloei, grof gehakt

4 stengels bosui, harde gedeelte los van loof fijn gehakt

hand vol salie, vers, fijn gesneden

hand vol basilicumblaadjes, gescheurd

bosje peterselie, fijngehakt

oude Hollandse boerenkaas om te raspen

400 gr pasta naar smaak

Bereidingswijze:

“Met heel veel champignons?” vleide ze. Natuurlijk met heel veel champignons dan. En dat halve balkon vol kruiden, natuurlijk. Nee, niet overdrijven maar de oregano bloeit en er is lekker veel salie. En heel veel peterselie en basilicum. Aanstaande zaterdag op de pagina Eten & Genieten een heel verhaal met de prachtige Kasia Vermaire over wat je allemaal met je overschot aan tuinkruiden kan doen. Nou dit recept helpt ook al. Eerst even de voeten van de bosuien in ruim olijfolie, rustig aan met die hitte, gewoon zachtjes aanzetten. Dan doe je daar de oregano en de salie bij en als je Italië ruikt dan de champignons en andere paddenstoelen er achteraan. Nu mag je vuur hoog. Je krijgt lekker veel gesis en gedoe en die champignons laten vocht los (in de zomer altijd minder) en ze zuigen het weer op. Verkruimel je groentebouillonblokje er boven. Een mooi merk is Older, Italiaans, zonder glutamaat en rare vetten. Scheut water er bij, zout en peper erbij. Proeven.

Inmiddels snij je het loof van de bosuien in ringen, dan de basilicum scheuren, takjes er uit, blaadjes in tweeën, de peterselie fijnsnijden en heb je nog meer kruiden, dan mogen die er ook in. Omscheppen en nog even warm laten worden, niet koken of bakken meer. Pasta gaar Pasta op het bord, champignons er over, dan even wat kaas raspen. Wat druppels echte walnootolie, als je die hebt, van Mobipers. Ik had een stukje oude kaas van Remeker liggen… klein beetje er over. Ik kreeg een kus. Nu jullie nog…

Meer recepten op www.etenengenieten.nl