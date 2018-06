Prei voor de warme herfstdag

Nodig:

1 kg rundergehakt

1 kg aardappelen (in fijne plakjes)

4 stengels prei (in stukken)

1 ui (in ringen)

60 g emmentaler (geraspt)

2 el zonnebloemolie

40 g boter

peper, zwarte, uit de molen

zout

Bereidingswijze:

Als kind stepte ik in de zon van school naar huis over de eerste herfstbladeren. Zo begin oktober kon het vaak nog zo lekker warm zijn. Dan droomde ik dat ik mijn verjaardag in de tuin zou kunnen vieren. Maar dat was nooit zo. Want zo rond deze week gebeurde het, dikke mist, die ‘s-morgens aangevroren witte randjes op de rode bladeren maakte en het huis koelde razendsnel af. Als de kachel eenmaal aan was en ik kolen moest scheppen uit het hok in de achtertuin, dan was die droom van het buitenfeest over. Maar 20 graden zegt mijn weercollega Frans hiernaast op de pagina. Houden we dat tot maandag!?

Pel de ui, halveer hem en snij in fijne ringen. Spoel de prei goed schoon en snijd de prei in schuine ringen. Schil de aardappelen en snijd deze in fijne plakjes. Verwarm de oven voor op 180°C. Fruit de ui eventjes in een koekenpan aan met de zonnebloemolie. Voeg het gehakt toe. Laat gedurende 15 minuten garen. Vet nu de ovenschotel in. Leg hierin een laagje aardappel plakjes. Breng op smaak met zout en zwarte peper uit de molen.

Verdeel er een laag gehakt over en daarop een laag prei. Herhaal de 3 lagen en eindig met een extra laag aardappel plakjes. Breng nogmaals op smaak met zout en zwarte peper uit de molen. Bestrooi de bovenkant met de Emmentaler en verdeel er wat kleine blokjes boter over. Zet de ovenschotel in de oven gedurende 45 minuten. Serveer warm en verdeel aan tafel. Smaakt ook op een warme dag.