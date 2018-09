Chocolade Muntijs

Nodig:

100 gr muntblaadjes

80 gr suiker

65 gr pure chocolade, in stukjes

2 eierdooiers

200 gr slagroom

Bereidingswijze:

Naar buiten gekeken. Het is eindelijk zover. Tenminste, wanneer ik dit schrijf, ziet het er naar uit dat de zomer begonnen is. Dus deze. Want de munt staat hoog in de pot op mijn balkon. Ik trek er al veel thee van maar dit is natuurlijk een feest voor iedereen. Oh, had ik maar een ijsmachine, maar in de diepvries komt dit ook helemaal goed. Die de muntlaadjes met de suiker in een keukenmachine of blender en hak heel fijn. Smelt de stukjes chocolade au bain-marie. Laat niet te heet worden. Roer er eierdooiers door. Klop de slagroom goed stijf en roer er de muntsuikerdoor. Spatel de muntroom door de gesmolten chocolade. Drie tot vier uur in een kom in de diepvries. Dan op een grote schaal serveren in een regen van muntblaadjes en met wat geschaafde chocolade. Gruwelijk lekker. Geniet!

O, ja, uit “Groenten uit een Italiaanse tuin”. Net verschenen. Wat een topboek. Morgen doe ik hier zeker nog één recept uit, en daarna gaan jullie het maar lekker zelf kopen. Doen hoor, dit is te goed om te laten liggen.

