Ingrediënten:

Nodig:

Vier kolven verse suikermaïs van de kolf geritst. Of 3 blikjes a 300 gr ongeveer.

1 ui

1 l kippensoep

2 kipfilets

2 dl slagroom

4 stukjes jalapenopeper (uit het potje)

Zout, peper en

1/4 theel cayennepeper

Ruim tuinkers

Bereidingswijze:

De maïssoep was dit weekeind zo lekker gelukt dat ik op twitter schreef het recept voor vandaag in de krant te willen zetten. Giel Hermans, o.a. ondernemer in suikermaïs twitterde terug: ‘wel met verse suikermaïs en niet met maïs uit blik.’ Nou ik heb het er hier bijgezet. Ik weet toch wel dat jullie blikjes gaan kopen. Ik zal binnenkort eens bij hem gaan kijken hoe dat gaat met verse maïs en dan horen jullie dat nog.

Twee pannen. Een soep, een braadpan. Uitjes heel fijn in de soeppan, tot ze mooi glazig zijn. Doe er de uitgelekte maïs bij, de jalapenopeper en de kippenbouillon. Ik ga niet eens meer vragen waar jullie die vandaan halen. Doe maar zo’n glazen pot, dan, deze keer. Breng zachtjes aan de kook. Boter in de braadpan. Kleur er de in reepjes gesneden kipfilet in. Zout en peper en cayennepeper erbij. Zachtjes laten staan.

Schep wat van de maïs uit de soep en hou achter. Nu met de staafmixer de rest van de soep helemaal fijn maken. Blijven gaan. Dan voeg je room toe, de heel gebleven stukjes maïs en de stukjes kip. Die laat je rustig aan gaar worden in de soep. Nu lekker veel tuinkers er over. Serveer met echt brood en wat komkommer.

