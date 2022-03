Premium Het beste van De Telegraaf

Oorlog in Oekraïne ’Status van het luchtruim kantelt in voordeel Oekraïne’ Gevreesde sluipschutter: ’Russen vechten als gefrustreerde misdadigers’

KIEV - „Ik leef. Als bewijs zie je mij hier in positie in een ballenbad.” Was getekend, ’Wali’, de door Russen gevreesde sluipschutter die zijn vrouw en kind achterliet en vanuit Canada kwam overvliegen om de Oekraïense strijdkrachten bij te staan. Ook een Oekraïense gevechtspiloot laat in de media van zich horen en claimt dat zijn land een inhaalslag aan het maken is in het luchtruim. „Ik kan niet zeggen hoeveel, maar ik heb Russische jets neergeschoten.”