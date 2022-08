China vuurt ballistische raketten af rond Taiwan, ook Japan meldt Chinese raketten

Het zou gaan om ballistische Dongfeng-raketten die rond 14.00 uur lokale tijd vanaf het Chinese vasteland zijn afgevuurd. Volgens de veiligheidsdiensten waren er twee raketten te zien boven de Taiwanese Matsu-eilandengroep. Taiwan en China hebben de precieze route en plek van inslag niet bekendgemaakt. Als reactie op de oefeningen heeft Taipei luchtverdedigingssystemen geactiveerd.

De Taiwanese regering heeft China opgeroepen om ’rationeel te handelen en zichzelf in toom te houden’. Taipei meldt dat het land er niet zal twijfelen om het eigen grondgebied te verdedigen.

Ook Japan meldt Chinese raketten

Volgens Japan zijn er donderdag ook vijf Chinese raketten in Japanse wateren geland. Japan heeft de actie van China scherp veroordeeld. Volgens de Japanse defensieminister Kishi is het de eerste keer dat Chinese ballistische raketten in de economische zone van Japan in zee storten, meldt persbureau Reuters.

Het Taiwanese ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat China met de raketlanceringen Noord-Korea "imiteert". Noord-Korea doet vaak hetzelfde bij rakettests, die raketten vallen in de buurt van Japan en Zuid-Korea in het water.

Volgens Beijing gaat het om de grootste militaire oefening ooit die China rond Taiwan uitvoert. Er wordt zowel in de lucht als op het water met scherp geschoten. Zo'n tien Chinese schepen zouden donderdagochtend de middenlijn in de straat van Taiwan zijn overgestoken. Ook Taiwanese schepen varen in de buurt van die lijn, die als officieuze grens dient tussen de territoriale wateren van China en Taiwan. Woensdag zouden 27 Chinese gevechtsvliegtuigen de middenlijn over zijn gevlogen.

China begon donderdag aan de militaire oefeningen vanwege het bezoek van de Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi aan Taiwan. Beijing beschouwt het eiland als een afvallige provincie en ziet de reis van Pelosi als een provocatie en een schending van de soevereiniteit van China. Internationaal is er veel kritiek op de stappen van China, die de "kans op een conflict reëel maken", volgens een Amerikaanse veiligheidsadviseur. Door de oefening is een groot deel van het zee- en luchtruim van Taiwan afgesloten.

Correspondent Cindy Huijgen over de grootse mobilisatie van China: