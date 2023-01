Man krijgt na 37 jaar reactie op zijn flessenpost

Nu, 37 jaar later, is de oude glazen fles aangespoeld aan de oever van Indian River Lagoon, eveneens in Florida. De vondst werd bijna weggegooid, maar kwam in handen van Katie Carrmax: haar 6-jarige dochter was gefascineerd door het mysterie van de boodschap in de fles.

Na flink wat speurwerk kwam Carrmax op het goede spoor en mailde de familie van Heller terug: Troy had de fles bijna veertig jaar eerder in de Atlantische Oceaan gegooid: „Die ontdekking is een heel speciaal moment geworden, aldus Carmax in gesprek met Washington Post.

Gilligan’s Island

Troy is inmiddels bijna 50 en zegt niet meer precies te weten waarom hij wilde schrijven. Mogelijk werd hij in die beslissing beïnvloed door zijn liefde voor de jaren ’60 sitcom ’Gilligan’s Island’, waarin schipbreukelingen op een eiland strandden.

Op 13 november kwam de flessenpost in handen van de familie Carrmax. Eerst probeerden zij met een pincet de brief uit de fles te pakken, maar het papier bleek te broos, het scheurde steeds. Daarop werd besloten de glazen fles stuk te slaan.

Broos

Toen het briefje werd uitgerold werd de informatie van Troy Heller leesbaar. Of hij nog steeds hetzelfde adres of telefoonnummer had, was onbekend. Daarom wendde Katie Carrmax zich tot sociale media. Dat leverde in eerste instantie weinig op: Troy Heller maakt geen gebruik van sociale media.

Na uren zoeken vond Carrmax het telefoonnummer van Heller. Maar: toen bij Heller de telefoon overging, nam hij niet op omdat hij vanuit Florida helemaal niemand verwachtte.

Overspoeld met herinneringen

Toen heeft Carmaxx een foto van haar vondst per sms doorgestuurd naar Heller, met de vraag of hij het had geschreven. Heller, die aan het lunchen was met zijn moeder, vrouw en schoonmoeder, herkende het briefje meteen en werd direct overspoeld met herinneringen aan die vakantie.

Nog diezelfde middag ging bij Carrmax de telefoon over: het was Troy Heller.

Die middag, ongeveer vijf uur nadat ze de fles hadden gekregen, ging de telefoon van Carrmax over vanaf hetzelfde nummer dat ze eerder had gebeld. Katie Carrmax zat op dat moment in de auto, op weg met twee dochters. De telefoon stond op de luidspreker en allemaal waren ze in afwachting van het antwoord van Troy Heller.

’We hebben hem gevonden!’

„Heb je mijn bericht ontvangen?” vroeg Katie Carrmax. ’Ja,’ zei Heller. „En ik heb die brief geschreven.” Katie zegt in gesprek met Washington Post dat zij en haar dochters erg blij waren met dit resultaat: „We hebben hem gevonden! We hebben hem gevonden!.”

Inmiddels hangt de flessenpost, ingelijst, in het huis van Troy Heller, in Mount Washington, Kentucky.

Het bijzondere verhaal van Katie Carrmax en Troy Heller is inmiddels ook gedeeld op Tiktok, waar het al meer dan 400.000 keer is bekeken.