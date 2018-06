Nog lekkerdere kip

Ingrediënten:

Nodig:

1 biologische scharrelkip van 2 kilo

12 ansjovisfilets (probeer eens of je die van het merk Ortiz kunt krijgen)

2 tenen knoflook, fijngehakt

1 gedroogde rode chilipeper, verkruimeld

naalden van 1 takje rozema rijn, fijngehakt

rasp van 1 citroen.

200 gr boter in stukjes

Bereidingswijze:

Om een voor mij volkomen onbegrijpelijk reden willen jullie maar niet luisteren als ik zeg dat Skye Gingell de beste vrouwelijke chef ter wereld is en waarschijnlijk ook nog slechts een handjevol mannen hoeft voor te laten gaan. Petersham Nurseries in Richmond daar kookt ze. Ieder omweg waard. Waarom ik zeg dat jullie niet luisteren? Omdat jullie wel bij scheepsladingen tegelijk de boeken van Jamie Olivier kopen, die inmiddels echt wel genoeg onder de aandacht is geweest en niet die van Skye Gingell, die wel echte smaken combineert en die onnavolgbaar mooie gerechten maakt. Haar jongste boek heet „Mijn keukengeheimen” (uitg. Fontaine). Kopen, nu, vlug!

Gisteren hadden we al zo’n prachtig kipgerecht. Hele kip! Vandaag eentje van Skye. Zij doet een biologische scharrelkip ingesmeerd met olie, zout en peper op zijn zijkant een half uur op 180°C in de oven, draait de kip dan om en nog een half uur. Daarna met de borst naar boven nog 20 minuten. En dan nog even een kwartiertje met de deur open laten liggen. En dit geeft ze erbij! Vingerlikkend lekker. Roer de ansjovis, knoflook, chilipeper, rozemarijn en citroenrasp in een steelpan. Roer zachtjes op laag vuur tot de ansjovis smelt en voeg steeds per keer een paar blokjes van de boter toe. Schenk de warme boter over de kip. Oef!