Dronken student stuurt gestolen ornament na 20 jaar terug

„Toen ik in het jaar 2000 studeerde aan de RUG heb ik iets doms gedaan: het Academiegebouw stond in de steigers en ’s nachts klom ik erin (achter een vriend aan die ik wilde redden van een zekere valdood)”, zo valt te lezen in de roze excuusbrief die rector Cisca Wijmenga op Twitter deelt. De voormalig student rakelt herinneringen op en vervolgt: „Eenmaal bovenin aangekomen leek het me een goed idee om aan een gietijzeren ornament te gaan hangen. Het ding brak af: ik schrok en nam het mee.”

De volgende ochtend kwam de man voor een verrassing te staan. „Het lag naast mijn kussen.”

’Eerlijkheid duurt het langst’

Retor Wijmenga bedankt de anonieme alumnus voor zijn oprechtheid. „Eerlijkheid duurt het langst”, schrijft schrijft ze.

Aan Dagblad van het Noorden vertelt directeur Arjen Dijkstra dat de bijzondere post aanleiding is voor een tentoonstelling in het universiteitsmuseum. Die zal dan voorlopig de toepasselijke naam ’snatched heritage’, ofwel gestolen erfgoed, dragen.

Dijkstra bekent dat er vaker historische ornamenten verdwijnen. Regelmatig keert er ook weer wat terug. „ Zoals de speer die de Romeinse godin van wijsheid en wetenschap vasthoudt.”