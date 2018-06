Ingrediënten:

100 gr echte boter

scheut olijfolie

2 teentjes knoflook, fijngesneden

½ eetl kurkuma (geelwortel)

1 stuk gember van 1 centimeter, fijngehakt

½ kilo spruitjes

1 liter groentebouillon

zout en peper

Bereidingswijze:

Ik had er al over gehoord maar de postbode bracht het net pas. ’Van eigen erf’ koken met de oogst van de biologische boer. Een schitterend boek. Ga het meteen maar halen. ISBN 9789081528511. Iris van de Graaf en Maria van Boxtel geven de productinformatie. En chef Caspar Bürgi is helemaal in vorm. Met een grote schop de geitenwollensokken het erf af. En de spruitjeslucht. Bio is mooi, heel mooi. Nou ja, die spruitjeslucht...haha, ik zei toch dat ik helemaal in de soep was. Moet je dit eens proberen. Spruitjessoep.

We beginnen met de smaak, de Oosterse manier zou je kunnen zeggen. Olie en boter laten bruisen op de bodem van de soeppan, en daar de fijngehakte knoflook, kurkuma en gember in. Ja, gember, bij spruiten, een geniale zet, echt waar. Snij de spruiten in vieren, voeg ze toe en laat meesmoren. De rest is simpel, de bouillon erbij, tien minuten laten koken en dan de staafmixer er in, tot de soep mooi glad is. Lekker croutons erbij bakken. En wanneer je niet vegetarisch bent, wat spekjes. Kopen hoor, dat boek. Simpele maar prachtige recepten. Die gember, wat een idee.

