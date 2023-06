Premium Het beste van De Telegraaf

OORLOG IN OEKRAÏNE Russische opsporingsdienst gaat achter Prigozjin aan Kiev wilde hem al dood, maar heeft beruchte Wagner-baas het nu ook bij Poetin verbruid?

Een gezichtsmasker van Vladimir Poetin met naast hem Jevgeni Prigozjin en de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov. Ⓒ ANP / Associated Press

MOSKOU - De Russische huurlingenbaas Jevgeni Prigozjin wierp zich het afgelopen jaar meer en meer op als de grote man die voorop gaat in de strijd, te beginnen bij het Oekraïense stadje Bachmoet dat na maandenlang vechten - en vermoedelijk duizenden doden verder - veroverd werd. Maar in zijn persoonlijke vete tegen de Russische legertop is hij nu klaarblijkelijk te ver gegaan met zijn oproep tot een „mars voor gerechtigheid” richting Moskou. De Russen kondigen aan de beruchte Wagner-leider te gaan vervolgen, meldt staatspersbureau TASS.