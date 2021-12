Enorme ravage na plofkraak in Bloemendaal

De schade is groot bij de pinautomaat van Geldmaat. De brandweer en Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) zijn opgeroepen. Het is nog onduidelijk of er buit is gemaakt. Dinsdag had Geldmaat te kampen met een grote pinstoring.

Ook burgemeester Elbert Roest van Bloemendaal kwam ter plaatse om te kijken wat de schade is.