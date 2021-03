Selfie-poging mislukt: twee mensen tuimelen van waterval

De Engelse krant The Sun rekende uit dat wereldwijd al zo’n 330 mensen de dood vonden in hun streven het ultieme zelfportret te schieten.

Het vooralsnog laatste slachtoffer is de 31-jarige Braziliaan Fernando Danziger, die van een waterval aftuimelde. Tragisch genoeg was hij daar niet op geklommen om een selfie te schieten, maar om zijn goede vriendin Any Caroliny Duarte (23) voor een dodelijke val te behoeden. Any wilde wél op een kleine vijftig meter hoogte een selfie maken, maar gleed uit op de gladde stenen van de Chicao-waterval in het zuiden van Brazilië. De heroïsche reddingspoging van Danziger was vergeefs. En fataal, want ook hij viel zijn dood tegemoet.

Dat is helaas geen uitzondering. Jaarlijkse klimmen tientallen, zoniet honderden mensen op hoge kliffen, gevaarlijke richels of ijsbergen om daar de foto te maken die niemand anders maakt. Dat gaat zo vaak mis, dat verschillende steden en landen de gevaarlijkste plekken al hebben uitgeroepen tot no-selfie-zones, zo schrijft The Sun. Een inventarisatie van selfie-gerelateerde ongevallen op Wikipedia gaat terug tot 2011, toen drie meisjes door een trein werden gegrepen terwijl ze een selfie maakten.

De meeste gewonden vielen in 2017 in India, toen mensen massaal probeerden zichzelf te fotograferen voor een brandende bakkerij. Dat liep voor 48 mensen fout af toen er een steekvlam ontstond. De meeste doden in een keer vielen ook in India in 2017. Acht vrienden verdronken toen hun bootje omsloeg terwijl zij een selfie maakten.

De meeste selfieongevallen werden genoteerd in India, gevolgd door Rusland, de VS en Pakistan, waarbij vaak watervallen of aanstormende treinen in het spel zijn. U kunt het beter bij het monument op De Dam houden.