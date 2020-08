’Meest ingenieuze tunnel in geschiedenis VS’ ontdekt

De tunnel loopt van een wijk in San Luis Río Colorado, Mexico, naar San Luis in Arizona. Het gaat om een waar meesterwerk. Het terrein is zeer uitdagend voor het bouwen van tunnels en bovendien zaten in de tunnel een ventillatiesysteem, waterleidingen, elektriciteit, een spoorsysteem en zeer stevige funderingen.

„Wat dit uniek maakt, is dat het terrein in Yuma zeer lastig is”, zegt Angel Ortiz, onderchef van de Homeland Security Investigations (HSI) aldaar. „Het zand is zeer los, dus vaak valt een tunnel bouwen in het water. Gecombineerd met ventillatie, water, elektriciteit, een spoor, de muren, het dak... Dit is echt een uniek exemplaar.”

Carl E Landrum, leidinggevende bij de grenswacht in Yuma, stemt tegenover The Guardian in. „Dit is een van de meest geavanceerde tunnels in de Amerikaanse geschiedenis en zonder meer de meest ingenieuze die ik ooit gezien heb in mijn carrière.”

Homeland Security begon te zoeken na een tip. Iemand was in een ’sink hole’ gevallen. Een camera ging 7,6 meter onder de grond - en daar werd de tunnel aangetroffen, van 400 meter lang en ongeveer 1 bij 1 meter. Het bouwwerk is, ondanks de ’state of the art’ bouwtechniek, incompleet. Waarvoor de tunnel gebruikt werd, is dus niet duidelijk.

De grenspolitie bekijkt de vondst. Ⓒ REUTERS

De autoriteiten hebben nog veel vragen. Mogelijk is de tunnel met de hand gemaakt, maar zelfs met zwaardere machines zou het bouwen ’mogelijk enkele maanden’ hebben geduurd, aldus Ortiz.

Veel tunnels

In de regio worden jaarlijks talloze tunnels aangetroffen, een beproefde manier om vooral drugs te vervoeren. In april werd ook al een tunnel met ventilatoren, licht en een spoorlijn aangetroffen, van 610 meter lang. Daarin werden gigantische ladingen drugs gevonden, vijf soorten, in totaal twee ton.

Begin dit jaar werd nog ’de langste tunnel ooit’ gevonden, van 1,3 kilometer. Die tunnel, van Mexico naar Californië, was 1,70 meter hoog en lag ongeveer 21 meter onder de oppervlakte.