Dodental vulkaanuitbarsting stijgt naar 16

Reddingswerkers op zoek naar overlevenden op White Island. Ⓒ action press

WELLINGTON - Het officiële dodental van de vulkaanuitbarsting in Nieuw-Zeeland is zondag gestegen naar zestien. Er overleed opnieuw een slachtoffer in een ziekenhuis. In de nacht van vrijdag op zaterdag bezweek ook al een 21-jarige Australische vrouw, schrijven media in Nieuw-Zeeland.