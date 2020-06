De Ruyter na vijf maanden missie terug in ’ander’ Nederland

De aankomst van het schip in Den Helder. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

DEN HELDER - Het marineschip De Ruyter is zondagochtend teruggekeerd in de thuishaven van Den Helder, na een missie van vijf maanden in de Golf-regio. De 120 mannen en vrouwen van het fregat moesten vanwege de coronapandemie al die maanden aan boord blijven. Ze mochten tussendoor geen havens bezoeken. Alleen in Abu Dhabi mocht de bemanning even aan wal op het marineterrein, zegt een marinewoordvoerder.