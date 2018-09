'Ontslagen zorgwerknemer wordt zzp'er'

Het aantal startende zelfstandige zorgaanbieders verdubbelde vorig jaar ten opzichte van 2012 tot meer dan 15.000. In overige bedrijfssectoren bedroeg de groei van het aantal starters nog geen 13 procent.

Tegenover de groei van startende zorgondernemers staat een groot aantal zorgorganisaties dat ermee ophoudt, waarbij het in 98 procent van de opheffingen ging om aanbieders met minder dan tien werknemers.

Desondanks steeg het totaal aantal zorgaanbieders per saldo met 8000 oftewel 7 procent meer aanbieders in één jaar. De 'nieuwkomers' zijn vooral actief in de ouderen- en gehandicaptenzorg.