Ook vandaag weer storing Rabobank internetbankieren

Talloze klanten doen op twitter hun beklag over de recente storingen bij de bank. Ze konden niet inloggen op internetbankieren of via hun mobiele applicaties.

Woensdag kampte Rabobank ook al met een storing. Toen konden klanten bijna de gehele middag niet betalen met iDeal en liepen overboekingen vertraging op.

Een woordvoerster benadrukte dat de storingen van woensdag en donderdag niets met elkaar te maken hebben. Het jongste euvel was iets minder omvangrijk en werd veroorzaakt door een probleem met de servers. De storing van woensdag trad op na een grote systeemupdate. Er ontstond een softwarefout die aanvankelijk ook het interne netwerk van de bank voor een paar uur platlegde.

Storingen

Het aantal storingen bij de drie grote Nederlandse banken rijst de pan uit. In de eerste vier maanden van het jaar waren lag internetbankieren bijna dubbel zo vaak plat als in dezelfde periode vorig jaar.