Ruim een kwart van alle Tweede Kamerleden wordt beveiligd

De Kamerleden lopen volgens het onderzoek risico, deels vanwege online of fysieke bedreigingen. Naast de Kamerleden krijgen ook alle 21 fractievoorzitters te maken met speciale veiligheidsmaatregelen. Het gaat dan om bijvoorbeeld een speciale noodknop voor in huis, een alarminstallatie of een anti-inbraakdeur. Dat vertelt Joost Eerdmans, fractieleider van JA21 in de uitzending van het tv-programma. Dit wordt door verschillende bronnen in Den Haag bevestigd.

Zembla kwam aan de gegevens na een omweg, omdat de Tweede Kamer uit principe geen informatie deelt over de beveiliging van Kamerleden. Nadat er in het Kadaster werd gezocht naar gegevens over het woningbezit van Kamerleden kwam tientallen keren de melding dat de informatie is afgeschermd. Het OM en de NCTV hebben aan Zembla bevestigd dat zij het Kadaster hebben opgedragen om de gegevens af te schermen vanwege de veiligheidsrisico’s voor betrokken politici.