Jos B. huilt in hoger beroep zaak Nicky Verstappen

Volg de zaak hieronder vanaf 09.00 uur via de tweets van Saskia Belleman.

Toen in de rechtbank werd besproken hoe B. het lichaam van Nicky Verstappen zou hebben aangetroffen, begon B. te snikken. „Ik heb hem omgedraaid. Heb gecontroleerd op ademhaling. Op hartslag...” Daarna begon B. te huilen en sloeg zijn handen voor zijn gezicht. Een bode zette een doos tissues voor B. op tafel. B. vervolgde: „Ik kon niets meer voor hem doen. Het enige wat ik kon doen was een beetje zijn broek corrigeren, blaadjes wegvegen.” B. ging kort voordat hij huilde in de rechtbank op de vloer liggen om voor te doen hoe hij Nicky zou hebben aangetroffen en hem omdraaide.

B. legde daarna opnieuw uit waarom hij geen melding maakte van de vondst. Hij wees daarbij op zijn zedenverleden. ,,Dat is mijn grootste fout geweest. Ik heb helemaal niks gedaan. Mijn eerste gedachte was, ik moet het melden. Er kwam twijfel op. Angst. Want ik heb natuurlijk wel een verleden.”

B. herhaalt tijdens de zaak zijn eerdere verklaringen. De voorzitter van het hof nodigde hem uit om duidelijk zijn verhaal te vertellen. „U bent in hoger beroep gegaan omdat u het niet eens bent met de beslissing van de rechtbank. Dit is het moment om te vertellen hoe het is gegaan, om ons mee te nemen.”

Vijf dagen

Voor de inhoudelijke behandeling van de zaak zijn vijf dagen uitgetrokken. Woensdag wordt onder meer het dossier besproken en krijgen de nabestaanden de kans om te spreken.

B., die ontkent iets met de dood van de 11-jarige jongen te maken te hebben, is vorig jaar door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot een celstraf van 12,5 jaar.

In verband met de strengere coronamaatregelen is het niet mogelijk voor iedereen om het proces in het gerechtsgebouw bij te wonen. Verschillende belangstellenden en media zijn daarom aangewezen op een Skype-verbinding. Echter, door een storing woensdagochtend werkte die verbinding niet, zei de voorzitter van het hof bij aanvang. Het hof heeft daarom snel een noodverbinding in het leven geroepen.

Brunssummerheide

Nicky uit Heibloem werd in de zomer van 1998 dood gevonden op de Brunssummerheide in Limburg. Hij was daar op zomerkamp. Pas decennia later kwam na een dna-match B. in beeld. Zijn dna is onder meer op de onderbroek en pyjamabroek van Nicky aangetroffen. B. heeft altijd ontkend iets met de dood van de jongen te maken te hebben. In een videoboodschap, die vorig jaar op de eerste zittingsdag van de inhoudelijke behandeling in de rechtbank werd getoond, vertelde hij dat hij het lichaam van Nicky destijds had zien liggen op de heide, maar de jongen was toen al dood. Naar eigen zeggen had hij dat nooit durven te melden bij de politie omdat hij een zedenverleden heeft.

De zaak is mede door Peter R. de Vries nooit in de vergetelheid geraakt. De misdaadverslaggever is jarenlang actief aandacht voor de zaak blijven vragen. Afgelopen zomer werd hij in Amsterdam neergeschoten en overleed hij kort daarna. Tijdens de eerste zitting na de moord, werd door onder anderen de voorzitter van het hof stilgestaan bij de dood van De Vries. Zoon Royce de Vries vergezelt sindsdien de familie Verstappen.

Bekir E.

Vorige maand was er een opvallende wending in het proces toen B.’s voormalig medegevangene Bekir E. in de rechtszaal werd gehoord. De moordenaar van de 16-jarige scholiere Hümeyra had verklaard dat B. een bekennende verklaring aan hem had afgelegd. „Hij vertelde dat het niet de bedoeling was om Nicky Verstappen te doden. Hij had zijn hand te lang voor zijn mond gehouden.” E. noemde B. de knuffelpedo” van de afdeling van de gevangenis in Vught waar ze ongeveer een half jaar samen zaten. B. deed de verklaring van E. af als onzin.