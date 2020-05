Vrouw in scootmobiel plots belaagd door man met mes bij Vlaardingen

De Watersportweg in Broekpolder. Ⓒ Google Maps

Broekpolder - Een vrouw in een scootmobiel is woensdagmorgen op de Watersportweg in Broekpolder, bij Vlaardingen, belaagd door een man met een mes. De verdachte, een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is opgepakt.