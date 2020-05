’Ik blijf zeggen dat onze branche te hard wordt gestraft’

Healthclub NU sportschoolhouder Mo Massaal Ⓒ STOFFELS, ANKO

AMSTERDAM - Het kabinetsbesluit over het mogelijk openen van de sportscholen op 1 juli is in de branche met een mengelmoesje van blijdschap, opluchting en scepsis ontvangen. Remy Bonjasky en Henk Grol, twee sportschooleigenaren en sportgrootheden, steken de vlag nog niet uit.