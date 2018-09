Ouders omgekomen kinderen: 'Liefde overstijgt haat'

Anthony Maslin en Marite Norris, ouders van de 8-jarige Otis, 10-jarige Evie en 12-jarige Mo, brachten vandaag een verklaring naar buiten voor 'Oekraïne, politici, de media, onze vrienden en familie'. Hun 3 kinderen en grootvader Nick Norris zaten aan boord van vlucht MH17. Opa zou alvast terugvliegen met de kinderen om ze voor te bereiden op het nieuwe schooljaar en ouders Anthony en Marite zouden nog even blijven om te genieten van Amsterdam.

"We leven in een hel. Onze kinderen zijn niet meer bij ons - wij moeten leven met deze horrordaad, elke dag, elk moment voor de rest van ons leven", staat er in de verklaring. "Niemand verdient waar wij momenteel doorheen gaan. Niet eens de mensen die onze hele familie uit de lucht hebben geschoten."

"Geen haat in de wereld is zo sterk als de liefde die wij voor onze kinderen hebben, voor Mo, voor Evie, voor Otis. Geen haat in de wereld is zo sterk als de liefde die wij hebben voor Grootvader Nick. Geen haat in de wereld is zo sterk als de liefde die wij hebben voor elkaar. Dit is een openbaring die ons enige vorm van troost geeft."