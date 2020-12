Meer compensatie toeslagmissers

Dat meldt staatssecretaris Van Huffelen (Financiën) aan de Tweede Kamer. De nieuwe groep is in beeld gekomen omdat mensen ook bij die andere toeslagen onterecht tot fraudeur zijn bestempeld. Dat gaat bijvoorbeeld om mensen die onterecht het label ’opzet/grove schuld’ kregen van de Belastingdienst. Wie dat kreeg, had bijvoorbeeld geen recht meer op een betalingsregeling of schuldhulpverlening van de gemeente.

750 euro

Het kabinet gaat ook nog eens ongeveer 7350 gedupeerde ouders extra een ’kerstbonus’ van 750 euro geven voor het lange wachten op de echte compensatie. Die groep komt bovenop de 8600 ouders die eerder al deze bonus kregen.

De nieuwe groep ouders hoeft niks te doen voor de kerstbonus, ze krijgen het geld automatisch betaald als de Belastingdienst hun gegevens heeft. Dat wil de fiscus nog deze maand voor elkaar krijgen.

Staatssecretaris Van Huffelen zet ook nog een subsidieregeling op voor gedupeerde ouders die juridische hulp willen bij hun strijd voor compensatie. Die hulp zouden ze met dank aan de subsidie dan gratis moeten kunnen krijgen.