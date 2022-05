Podcast Generatie T. 'Johan Derksen zette onbedoeld belangrijke thema's op de agenda'

Kopieer naar clipboard

Gewoon zeggen wat je denkt. Het was jarenlang de succesformule van Vandaag Inside, maar uiteindelijk ook hun ondergang. Passen programma’s als VI niet meer in deze tijdgeest of zijn ze juist harder nodig dan ooit? Dat bespreken vier jonge Telegraafjournalisten in de podcast Generatie T.