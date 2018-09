Mink wint maar Sneek ruikt aan koningszetel

Als een duveltje kwam Berend Mink met zijn scheepje d'Halve Maen ineens voorop te liggen. De 55-jarige schipper Mink, die een beroerd seizoen voer vorig jaar en zichzelf vorig jaar zag als een 'grijze muis', was dolgelukkig met de zege op de Snitser Mar bij Terherne.Een fikse bijrol was weggelegd voor de protestkamer op de wal, want in de zware wind -met windvlagen van zes Beaufort- kleurde het meer bloedrood van de protestvlaggen. De finishvolgorde was daarom niet gelijk aan de wedstrijduitslag.

Niet alleen Joure kreeg een enorme dreun op driekwart van de wedstrijd, ook debutantschipper Alco Reijenga van Heerenveen greep jammerlijk naast het podium. Reijenga, die het helmhout over heeft genomen van Pieter Brouwer die op zijn beurt zeventien jaar lang schipper is geweest, lang langdurig op de tweede plek.

Een formidabele prestatie met zijn 'sprokkelploeg'. De debutant heeft zoveel nieuwelingen aan boord dat hij moeite heeft om de boel aan de praat te krijgen. ,,Ik heb de oude Jan de Boer-zeilen er weer opgezet. Daar hebben we ervaring mee, dat geeft rust, hebben we behoefte aan. Er zijn al voldoende variabelen", zei de schipper kort voor de wedstrijd.

,,Ik heb te weinig ervaring met het nieuwe tuig, dus dat hebben we thuis gelaten."Op de Snitser Mar werd een traditionele zandloper gezeild, waardoor er niet hoefde te worden gegijpt. Vanwege de dikke puisten wind werd dat erg gewaardeerd door de schotenmannen op de achterdekken, die schreeuwend en kreunend enorm veel moeite hadden de gieken in bedwang te houden.

De wedstrijd dreigde eventjes dramatisch te worden, toen een commissiebootje stuurloos door motorpech naar een ton dobberde en bijna werd overvaren door het aanstormende skûtsje uit Stavoren. Ook twee mannen in een aftands bm-ertje dachten het wedstrijdveld wel over te kunnen steken, maar werden even 'toegesproken' door de bemanning van een boot van provinciale waterstaat.

Bij de eerste ronding van een boventon ging Joure fier voorop, gevolgd door Heerenveen, d'Halve Maen, Langweer, Huizum en Sneek. Voordat Eernewoude de wedstrijd besloot te verlaten lag het al op de een na laatste plaats, zwaar teleurstellend voor de ploeg uit Eernewoude.

De gretigheid van debutant Alco Reijenga werd al duidelijk bij het inzeilen: enkele seconden hing hij op het puntje van omslaan en had geen enkele roerwerking meer. Ook tijdens de wedstrijd balanceerde hij op het randje. Het geworstel werd gadegeslagen door ex-schipper Pieter Brouwer, die vooral vanwege zijn werk gedwongen was te stoppen met wedstrijdzeilen. Als beroepsschipper vaart hij door Europa, waardoor het trainen met de bemanning erg ingewikkeld werd.

,,Ik heb vorig jaar wel vijfduizend kilometer gereden om te kunnen trainen, dat was niet meer te doen." Met ,,een brok in de keel" heeft ex-skûtsjeschipper Brouwer toegekeken tijdens de walstart in Earnewald, van een afstandje. ,,Ik zie voor het eerst hoe mooi skûtsjesilen is, en hoeveel mensen er eigenlijk kijken. Dat perspectief had ik nooit." Maar het doet hem wel zeer, zoveel is duidelijk, want hij is vergroeid met het skûtsjesilen, als klein ventje begonnen.

De harde wind gistermiddag was ,,precies wat het schip nodig heeft", aldus de huidige schipper van Heerenveen, die echter nog van alles aan het schip en tuigage veranderen wil. Opmerkelijk hoe hard de schotenmannen bij hem aan het schreeuwen waren om de grootschoot aan te halen naar een aan-de-windse koers.

Het was een prachtig gezicht: twee broers die de onstuimige wedstrijd aan het begin domineerden. Alco Reijenga (34, Heerenveen) en zijn broer Dirk Jan Reijenga (37, Joure). De broers hebben vorig jaar samen op het schip van Joure gezeild, waarmee ze de derde plek behaalden. ,,De derde plaats is niet de mooiste herinnering voor mij", aldus Dirk Jan Reijenga. ,,Dat was het samen zeilen met mijn broer op één skûtsje. Gewoon prachtig om samen op het achterdek te staan, ik als schipper en hij als adviseur." Maar ja, gevraagd te worden als schipper bij Heerenveen, daartegen kon Alco geen nee zeggen. En dus zijn de broertjes dit jaar rivalen. Maar beide broertjes beten in het stof gisteren, met een zevende en een negende finishplaats.

De windschifting zat ook Douwe Visser van Sneek dwars. Van een tweede plek viel hij terug naar de de zesde plaats, maar toch slaagde hij erin om in het laatste kruisrak zich terug te vechten naar de tweede finishplek. Koning Douwe ruikt alweer aan zijn koningszetel, voor de negende keer.