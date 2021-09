Marsvlucht helikopter Ingenuity wordt grotere uitdaging

Volgens NASA-wetenschapper Håvard Grip, de piloot die de Ingenuity vanuit Washington bestuurt, wordt op korte termijn getest met een rotorsnelheid van 2800 toeren per minuut, 10 procent sneller dan tijdens de eerdere vluchten. Dat brengt risico’s met zich mee, aldus Grip. Zo kunnen er trillingen optreden die de sensoren kunnen beschadigen.

Met de 1,8 kilogram zware Ingenuity (Vindingrijkheid) wordt in de Jezero-krater getest of helikopters op Mars kunnen worden gebruikt voor verkenningsvluchten. De kleine helikopter is meegereisd met de Marsverkenner Perseverance. Die landde in februari op Mars en onderzoekt of er ooit (microbieel) leven is geweest.