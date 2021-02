Mensen met overgewicht en downsyndroom krijgen voorrang bij vaccinatie

Afgelopen vrijdag kwam minister De Jonge (Volksgezondheid) met een aanpassing van de vaccinatiestrategie voor de inzet van het Astra-vaccin. Na advies van de Gezondheidsraad worden daarmee behalve ouderen van 60 tot en met 64 jaar, gezondheidsmedewerkers en medische risicogroepen dit kwartaal gevaccineerd.

De medewerkers in de verpleeeghuiszorg gehandicaptenzorg, wijkverpleging en GGZ-instellingen krijgen hun vaccin via de GGD. De overige groepen worden via de huisartsen gevaccineerd. Omdat er niet voldoende vaccins voorhanden zijn om in alle regio’s tegelijkertijd te beginnen, begint het prikplan bij de huisartsen in Zeeland. Zij beginnen met de medische risicogroepen en met de 63- en 64-jarigen. Daarna zijn de 60-, 61- en 62-jarigen aan de beurt.

Aanvankelijk waren er van de medische risicogroepen vier ziektebeelden bepaald die hiertoe behoren: nierpatiënten, patiënten met orgaan- of beenmergtransplantatie, met immuunziektes en zij die afgelopen vijf jaar met lymfe- of bloedkanker te maken hebben gehad. Donderdag zijn aan deze categorie drie patiëntgroepen toegevoegd: mensen met het syndroom van Down, met neurologische aandoening (waardoor ze ademhalingsproblemen hebben) en mensen met morbide obesitas.

AstraZeneca zou ons land eigenlijk de eerste drie maanden 4,5 miljoen vaccins leveren. Door productieproblemen bij de farmaceut zijn dat er slechts 1,4 miljoen geworden. Het kabinet moet daardoor scherper bepalen wie er het eerst aan de beurt komt voor dit vaccin.

Medewerkers in de acute zorg en verpleeghuizen zijn of worden al gevaccineerd met het vaccin van Pfizer. Ook de meest kwetsbare bewoners van verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen, én oudere ouderen krijgen het Pfizer-vaccin, of een soortgelijk vaccin van Moderna.

