'Inlichtingendiensten moeten informatie delen'

Verhagen reageert op uitspraken van voorzitter Nico Voorbach van de European Cockpit Association, de Europese pilotenvereniging. Die zei tegen RTL Nieuws dat een klein aantal landen wist van risico's van een raketaanval boven Oost-Oekraïne. De Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Australië zouden die informatie alleen aan hun eigen luchtvaartmaatschappijen hebben doorgegeven.

Volgens Voorbach wordt zulke informatie structureel niet gedeeld met luchtvaartmaatschappijen uit andere landen. De ECA-voorzitter vindt dat schandalig. „Omdat je hier niet praat over inlichtingen of commerciële belangen, maar over mensenlevens”, zegt Voorbach.

Verhagen kan de uitspraken van Voorbach niet bevestigen of tegenspreken, omdat hij niet weet hoe Voorbach aan zijn informatie komt. „Maar het gaat erom dat overheden de taak hebben om ervoor te zorgen dat informatie bij de luchtvaartmaatschappijen komt, zodat die er naar kunnen handelen. Er zijn grote en kleine maatschappijen, niet iedereen heeft een enorme afdeling security.”

Verhagen hoopt dat er een grote databank van gevaren kan komen, waar alle luchtvaartmaatschappijen bij kunnen. „Inlichtingen zijn vaak geheim, en er zitten veel haken en ogen aan. Maar hier moeten we iets mee doen, dat is in ieders belang. Burgerluchtvaart mag geen onderdeel worden van een militair conflict.”