Enorme blunder: bronzen hoofd ter waarde van miljoenen euro’s in België verkocht voor 240 euro

Het bronzen hoofd werd in 1987 gestolen uit een musuem in de Nigeriaanse stad Jos en belandde via smokkelaars uiteindelijk in Europa. Nigeria gaf al snel de roof door aan internationale organisaties zoals Unesco. Maar bij een openbare veiling, georganiseerd door de Belgische overheid, wist een Vlaamse antiquair het erfgoed als ’een lot Afrikaanse kunst’ in 2007 voor 240 euro te kopen. Vijf jaar later wilde hij het in Londen laten veilen, waarna de alarmbellen afgingen. Een expert ontdekte dat het stuk als ’gestolen’ stond genoteerd en waarschuwde de Metropolitan Police. Zij namen het stuk in beslag en informeerden de Nigerianen.

De Vlaamse eigenaar wil het antiek alleen aan Nigeria verkopen als hij er vijf miljoen euro voor krijgt. Onderhandelingen tussen de antiquair en Nigeria lopen vooralsnog op niets uit. De Nigerianen geloven tevens ook niet dat de man het stuk ’per ongeluk’ kocht en niet de werkelijke waarde van het erfgoed kende.

België blijkt dé plek voor handel in antiek

In de antiekwereld was het jaren een bekende truc: voor schimmige handel in antiek moet je in België zijn. Ondanks dat België, net als Nederland, met de ondertekening van een Unesco-verdrag in 2009 toegezegd heeft om alle in- en uitvoer te controleren van erfgoed uit landen die gebukt gaan onder plunderingen, is het land populair voor ’de handel’.

Ook de Belgische douane zou maar amper „culturele goederen” onderscheppen. Het aantal is beperkt - slechts 19 vorig jaar en in 2018 zelfs maar één - en de voorbije jaren was er maar één inbeslagname.

Eén rechercheur, één assistent

Het geld dat in antieksmokkel omgaat, wordt evenmin gedetecteerd. Bij de autoriteiten zijn de voorbije jaren amper verdachte transacties aangegeven. In 2017 en 2018 was er even meer aandacht voor, uit vrees dat de terreurorganisatie IS erfgoed vanuit Syrië en Irak zou smokkelen, maar de interesse bij de politie slonk snel.

Nadat de onderzoekscel ART, die bij de Belgische federale politie kunstcriminaliteit onderzocht, werd opgedoekt, bleven vanaf 2015 voor heel België maar één rechercheur en één assistent over om de strijd tegen dat soort criminaliteit te coördineren. „De kunst- en antieksector in België heeft geprofiteerd van die laksheid”, zegt een kenner. „Er zijn ons geen gevallen bekend die tot een veroordeling van een antiekhandelaar hebben geleid.”