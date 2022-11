’Vrouw verdwijnt in woeste rivier bij reddingspoging hond’

Premium Binnenland

’Beroemde’ stadspapegaai dood: ’Op matrasje naast hem geslapen’

Ara Nape, die jarenlang in zijn eentje rondvloog in de omgeving van Haarlem, is dood. De populaire tropische vogel, die een eigen facebookpagina had, is afgelopen vijftien maanden liefdevol thuis in Leiden verzorgd door Roeland Jonker en Grace Innemee, die hem als hun eigen eigen kind vertroetelden....